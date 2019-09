Milan, col Verona occasione Paquetà. L’idea di Giampaolo

Milan, Giampaolo cambia ruolo a Paquetà nella gara col Verona. Il brasiliano pronto ad agire in un sistema dietro le punte

Il Milan proverà, in casa del Verona, a dare il definitivo slancio per il suo campionato dopo la prima sconfitta a Udinese e la successiva vittoria col Brescia. La gara al Bentegodi nasconde insidie non indifferenti, e Giampaolo sta studiando minuziosamente le sue mosse.

La Gazzetta dello Sport fa sapere che il tecnico ha intenzione di lanciare Paquetà. battezzato mezzala all’inizio dal tecnico Giampaolo, che però oggi sembra intenzionato a dargli una chance in un altro ruolo, ovvero in un sistema dietro le punte.