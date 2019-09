Milan, confronto tra Boban e Giampaolo: i tre punti al centro dell’attenzione

Milan, ieri a Milanello confronto tra Boban ed il tecnico Giampaolo: ecco i tre punti al centro dell’attenzione

Tempo di confronti, in casa Milan. Ieri a Milanello, secondo quanto riporta Tuttosport, è andato in scena un lungo incontro tra Boban ed il tecnico Giampaolo. Per fare il punto sull’inizio di stagione e fissare nuovi paletti.

Tre gli argomenti al centro della discussione. Il club, infatti, attende risposte dal suo allenatore – fin dal derby di sabato sera, ovviamente – con particolare attenzione rivolta alla crescita nel gioco do squadra, all’inserimento dei nuovi acquisti di mercato e al ruolo nello specifico di Paquetà.