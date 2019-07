Milan, Conti: «Sarà il mio anno. Giampaolo? Ci sta dando identità di gioco»

Milan, parla Andrea Conti: «Giampaolo ci sta dando un’identità di gioco precisa, mi piace molto. Questo sarà il mio anno»

Andrea Conti, terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole dello sfortunato giocatore:

«Giampaolo ci sta dando un’identità di gioco precisa. Un gioco basato su palla a terra e palla fra i piedi il più possibile. A me piace molto. La mia condizione? Ormai sono a pieno regime da novembre, ma erano due anni che non riuscivo a fare la preparazione estiva dall’inizio. Il momento più duro è stato il secondo infortunio: nemmeno il tempo di scendere in campo che mi sono rifatto male. Che mazzata. Ne sono convinto: sarà il mio anno».