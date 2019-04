Milan, contro la Lazio possibile esordio dal 1′ per Caldara

Potrebbero presto arrivare novità in casa Milan per quanto riguarda la formazione. Mattia Caldara si candida infatti per un posto da titolare contro la Lazio

Il Milan si prepara per la sfida contro la Lazio di sabato prossimo che può valere un’intera stagione. Gattuso sta pensando a qualche cambio di formazione, soprattutto nel pacchetto arretrato. L’errore di Musacchio in occasione del rigore di Dybala contro la Juve ha pesato non poco sulla partita ed una bocciatura del difensore non è da escludere.

Caldara adesso sta bene, dopo i due infortuni che l’hanno tenuto fuori per praticamente tutta la stagione, ha recuperato ed è tornato nuovamente tra i convocati ed anche in campo con la Primavera. Da ormai un mese è stabilmente in gruppo e finalmente si può candidare per un posto da titolare. L’unico dubbio di Gattuso riguarda possibili stravolgimenti, ma per fare bene spesso bisogna anche osare.