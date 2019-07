Milan, sogno Correa: il piano per arrivare all’attaccante dell’Atletico Madrid

Il Milan sogna Correa, l’attaccante argentino in forza all’Atletico Madrid: il piano per arrivare al giocatore dei colchoneros

Si sogna un nuovo colpo in casa rossonera. Il Milan ha messo gli occhi su Correa, l’attaccante dell’Atletico Madrid che avrebbe chiesto la cessione al suo club. I rossoneri avrebbero già contattato l’agente, ma non mancano gli ostacoli, come la valutazione di 55 milioni e il muro dei Colchoneros.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, i contatti tra i due club proseguiranno anche nei prossimi giorni. L’operazione è difficile, ma con le cessioni di Cutrone (che piace al Wolverhampton, disposto a versare 25 milioni) e Andrè Silva (che porterebbe andare al Monaco per la stessa cifra), l’affare non è da escludere.