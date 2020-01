Milan, Dani Olmo tentato. Ma c’è il Wolverhampton

Il Milan osserva la situazione legata a Dani Olmo: il trequartista spagnolo della Dinamo Zagabria è tentato dai rossoneri

Il Milan continua a monitorare la situazione intorno a Dani Olmo, trequartista spagnolo di proprietà della Dinamo Zagabria che fa gola a molti top club europei. Il giocatore ha espresso il proprio gradimento verso i rossoneri, ma ci sono diversi ostacoli alla trattativa.

Il costo di 30 milioni di euro più i 7 milioni di euro di commissioni per gli agenti spaventano il Milan, ma non il Wolverhampton. Il club inglese è attualmente in vantaggio per strappare Olmo alla concorrenza.