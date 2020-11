Milan, Daniel Maldini: «Da piccolo non giocavo molto…»

Daniel Maldini ha parlato della sua infanzia da calciatore

Daniel Maldini, attaccante e figlio d’arte dei rossoneri, intervenuto all’evento di Ac Milan e Roc Nation pensato per sostenere i talenti emergenti in tutto il mondo, ha parlato dell’emozione di arrivare il prima squadra dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili con il Milan.

Maldini ha detto: «Un’emozione bellissima far parte della prima squadra. Penso di essermelo meritato. Da piccolino ero piccolo fisicamente, non giocavo molto, piano piano sono cresciuto e oggi sono qua in prima squadra».