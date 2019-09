Milan, Dida e i consigli sul derby: «Far di tutto per vincere» – VIDEO

Nelson Dida ha parlato del derby della Madonnina sui canali social del Milan. Ecco le sue parole: «Partita più importante per noi calciatori. Sappiamo quante difficoltà ci siano, anche di concentrazione perchè i tifosi ne parlano sempre».

«Si deve far di tutto per vincerlo. I derby che ricordo di più? Quelli in Champions, nel 2004-2005. Il rapporto con in tifosi? Fantastico, c’è stato sempre un supporto enorme».

🗣 “The players know they have to do everything to win” Dida’s opinion of the derby

