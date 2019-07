Milan, Donnarumma: «Dobbiamo dare tutto per tornare in Europa»

Torna a parlare Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan ha fatto il punto dopo il primo giorno di ritiro

Gigio Donnarumma resta o va via? In attesa di conoscere il suo futuro, il portiere del Milan ha parlato a Milan Tv in vista della nuova annata: «Sono venuto un po’ prima per iniziare il ritiro insieme agli altri e sono pronto per la nuova stagione».

Prosegue Donnarumma: «Sembra sempre la prima volta, sono emozionato e carico. Dobbiamo dare tutto per tornare in Europa. Dispiace non farla quest’anno ma avremo tempo per lavorare insieme. La mancata qualificazione in Champions dello scorso anno deve essere una spinta in più».