Milan, doppio traguardo: Bennacer e Theo verso la presenza numero 50

Bennacer e Theo Hernandez festeggeranno il gettone numero 50 con la maglia del Milan se scenderanno in campo contro il Lille

Doppio prestigioso traguardo in vista per Bennacer e Theo Hernandez con la maglia del Milan. Se l’algerino e il francese scendessero in campo giovedì contro il Lille in Europa League, festeggerebbero la presenza numero 50 con la casacca rossonera.

Bennacer e Theo sono due pedine fondamentali per lo scacchiere della capolista di Pioli e sono aD due passo dal tagliare un importante obiettivo con il ‘Diavolo’.

