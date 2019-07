Milan, Duarte domani in città per visite mediche e firma

Nella giornata di domani, Marco Giampaolo potrà abbracciare un altro nuovo acquisto rossonero: a Milano è atteso Duarte

Giornata a dir poco scoppiettante per il Milan. Dopo cinque ore di colloquio è stato trovato l’accordo definitivo con il Lille per Rafael Leao. Il lungo summit tra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera ha portato all’intesa totale, che porterà a far firmare il giocatore classe ’99.

Ma i rinforzi per Giampaolo non finiscono qui: come scrive Gianluca Di Marzio è atteso per domani, mercoledì 31 luglio, l’arrivo di Duarte, che si andrà ad aggiungere al reparto difensivo milanista. Si tratta di un’operazione da circa 11 milioni di euro.