Milan e Inter unite contro il razzismo: ecco l’iniziativa per il derby

Milan e Inter scenderanno in campo sabato sera anche all’insegna della lotta contro il razzismo: ecco l’iniziativa

Un gesto forte e importante contro un problema che affligge da anni il nostro paese. È la risposta del Milan contro il razzismo, tornato prepotentemente alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane.

Prima del derby tutti i giocatori di Milan e Inter esporranno uno striscione per esprimere solidarietà alle vittime di episodi discriminatori, come Lukaku a Cagliari e Kessie a Verona. Il gruppo – spiega inoltre il club rossonero – «svilupperà un programma articolato di attività per sensibilizzare l’opinione pubblica, monitorare e affrontare episodi o comportamenti razzisti sui social media e allo stadio».