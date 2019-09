Milan Emirates: ecco gli scenari futuri della partnership rossonera

Milan Emirates, colloqui tra le parti in corso: ecco gli scenari futuri della partnership che coinvolge i rossoneri

Non solo Juve e Jeep. Anche il Milan in questi giorni è al lavoro per rinnovare la propria partnership con Emirates, dato che l’accordo attualmente in vigore scadrà nel 2020 e dura ormai da dieci anni.

Gazidis è dunque seduto al tavolo delle trattative. E sta cercando di confermare l’accordo economico, magari migliorandolo addirittura malgrado i recenti risultati sportivi siano venuti meno alle attese.