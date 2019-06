Milan escluso dalle coppe: il comunicato della società rossonera

Milan escluso dalle coppe: il comunicato ufficiale della società rossonera sulla sentenza del TAS, arrivata poche ore fa

Il Milan è stato escluso dall’Europa League. Ecco il comunicato della società rossonera: «L’attuale azionista di maggioranza ha rilevato il controllo del Club nel luglio 2018, ereditando consistenti e accumulate perdite, dopo che la proprietà precedente di AC Milan si era resa inadempiente ai debiti».

«AC Milan prende atto che non c’è altra via che accettare le sanzioni per poter intraprendere un percorso di ritorno al pieno rispetto delle regole».