Milan femminile, Giugliano ai saluti: ecco le sue parole – FOTO

Il Milan è stato famiglia e crescita, sotto tutti i punti di vista. Con la maglia rossonera e la famiglia rossonera accanto ho vissuto un anno speciale. E’ stato un onore, un su e giù di emozioni che non dimenticherò mai. Grazie del supporto e della fiducia a tutti quelli che mi sono stati vicino: lo staff tecnico, la dirigenza, le mie compagne e i nostri incredibili tifosi. Con affetto, MANU! #acmilan#anewmilan#arrivederci#vivogliobene#colorirossoneri#❤️🖤