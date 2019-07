Milan femminile, lutto in casa rossonera: morto il padre della Sabatino

Il Milan esprime le condoglianze per la scomparsa del padre di Daniela Sabatino.

Il club è vicino alla famiglia dell’attaccante rossonera e dell’Italia femminile.

Tutta la famiglia rossonera si stringe con un forte abbraccio a Daniela Sabatino in questo momento di profondo dolore per la scomparsa del papà 🙏

Dear Daniela, we are deeply saddened by the loss of your dear father. Our warmest condolences go out to you and your family ❤

— AC Milan (@acmilan) 6 luglio 2019