Milan Fiorentina, calo di pubblico a San Siro per il posticipo

Il Milan ospita la Fiorentina e cerca il riscatto dopo il ko contro il Torino: attesi 50mila tifosi a San Siro, ma le presenze sono in calo

Sebbene Maldini e gli altri dirigenti abbiano ribadito la fiducia riposta in Giampaolo, Milan-Fiorentina resta una sfida delicatissima per le sorti del Diavolo. I rossoneri sono in cerca del rilancio dopo il ko col Torino.

Secondo i dati riportati dalla società, sono attesi circa 50mila tifosi del Milan questa sera allo Stadio San Siro. Pochi rispetto al derby (70mila), con numeri inferiori anche rispetto a Milan-Brescia (56mila).