Milan Fiorentina, Kessie: «Per vincere dobbiamo giocare bene»

Franck Kessie indica la via per la vittoria al Milan in occasione del delicato confronto con la Fiorentina dell’ex Montella

Franck Kessie non ha nascosto la rabbia del Milan per i tre punti regalati al Torino: stasera contro la Fiorentina i rossoneri dovranno voltare pagina. Ecco il commento dell’ivoriano a Sky Sport.

«Ko col Torino? Fa sempre male perdere così, adesso pensiamo alla sfida di stasera. Dovremo dare ancora di più per prendere questi tre punti. Per vincere dobbiamo giocare bene, dobbiamo dare tutto sul campo per questi tre punti».