Milan, Fonseca: «Domani è un’OCCASIONE per ME, sul Liverpool dico QUESTO»

Le parole di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, nella conferenza stampa alla vigilia del Liverpool

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia del Liverpool.

LIVERPOOL – «Il Liverpool è una grandissima squadra, una delle più forti in Europa con gioco posizionale molto forte e con individualità che tutti conosciamo. Dobbiamo essere difensivamente perfetti per vincere. Non possiamo sbagliare altrimenti ci fanno gol. Dobbiamo essere una squadra completa a difendere per poi attaccare con stabilità. Sono una delle migliori squadre in Europa».

OCCASIONE – «La partita di domani è un’opportunità per mostrare i nostri miglioramenti. Porta cose diverse dalla Serie A ma porta anche la possibilità di mostrare il nostro valore e come la squadra sta migliorando ogni giorno».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FONSECA SU MILAN NEWS 24