Milan, Gabbia: «Contento della prestazione ma piedi per terra»

Matteo Gabbia, giovane difensore del Milan, si è ben comportato contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole a riguardo

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a Milan Tv dopo la buona prestazione contro il Bayern monaco: «Ringrazio il mister e i miei compagni. Sono contento della prestazione, io ho messo tutto me stesso».

Prosegue Gabbia: «Dispiace per la sconfitta. Io sono sicuro che i top player che ha in rosa il Bayern li ha anche il Milan e sono felice di poter giocare con questa squadra ma sono sereno e voglio stare con i piedi per terra».