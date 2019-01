Rissa su Twitter: il consulente di Toninelli attacca Di Stefano e Alciato

Querelle via social tra il consulente del Ministro delle Infrastrutture Toninelli Gaetano Intrieri e il giornalista Sky Alessandro Alciato: galeotto fu un attacco a Di Stefano…

Come spesso accade, la situazione su Twitter è un attimino sfuggita di mano. Ieri a darsele (telematicamente) di santa ragione sono stati il giornalista di Sky Alessandro Alciato e Gaetano Intrieri, tifoso milanista e consulente del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. A far scattare la scintilla un tweet dello stesso Intrieri, che aveva pubblicatamente attaccato il giornalista di Sky Sport ed inviato del Milan Peppe Di Stefano: «Di Stefano non ha capito nulla ma non è una novità. Lui è da anni che sulle cose del Milan non capisce nulla. Adesso gli effetti li vedranno lui e tutta Sky. Uno fa tre incontri con UEFA per non produrre effetti secondo quest’uomo baciato dalle sinapsi al contrario», le parole del super consulente in riferimento a una notizia lanciata da Di Stefano sugli incontri tra Milan e UEFA il merito ai nuovi paletti del Fair Play Finanziario.

Apriti cielo. La risposta di Alciato in difesa del collega Di Stefano è stata infatti ferocissima: «Lei deve avere rispetto ed educazione. Soprattutto verso un collega bravo come Di Stefano. Qui l’unico che ha fatto fallire una compagnia aerea è lei», con riferimento al caso della compagnia aerea fallita Gandalf, di cui Intrieri era amministratore delegato. Ne è seguita una reazione spietata – che potrete leggere in parte qui di seguito – da parte dell’esperto alle infrastrutture, diventato negli ultimi mesi vero e proprio punto di riferimento sui social dei tifosi rossoneri per alcune soffiate di mercato, che ha addirittura minacciato querela nei confronti del giornalista Sky. Come andrà a finire?

Di Stefano non ha capito nulla ma non è una novità. Lui è da anni che sulle cose del Milan non capisce nulla. Adesso gli effetti li vedranno lui e tutta Sky. Uno fa 3 incontri con UEFA per non produrre effetti secondo quest’uomo baciato dalle sinapsi al contrario. https://t.co/pHNiK3qjVr — Gaetano F. Intrieri (@GFI65) January 11, 2019

Lei deve avere rispetto ed educazione. Soprattutto verso un collega bravo come Di Stefano. Qui l’unico che ha fatto fallire una compagnia aerea è lei — Alessandro Alciato (@AAlciato) January 11, 2019

Filtra che Gazidis appena uscito dalla riunione non ha chiamato nessuno in Elliott perché aveva un appuntamento con Di Stefano di Sky per dirgli in anteprima esclusiva che la riunione non aveva prodotto effetti. Per cui filtra pessimismo. W Di Stefano — Gaetano F. Intrieri (@GFI65) January 11, 2019

esistono persone come questo signore qui che calunnia la gente e poi va a Sky a raccontare da due anni fandonie sul Milan. Cara @SkySport queste sono le persone che presentate al pubblico degli abbonati un signore con un tasso di ignoranza tale da mettersi nei casini da solo https://t.co/1mgyUT6Ea2 — Gaetano F. Intrieri (@GFI65) January 11, 2019

Vorrei da abbonato e da cittadino calunniato da un giornalista @SkySport una presa di posizione ufficiale di Sky. Un signore che si permette di diffamare in pubblico un privato cittadino commette un reato. Spero e creo in provvedimenti immediati. https://t.co/GBygXFt1Q9 — Gaetano F. Intrieri (@GFI65) January 11, 2019

Vi prometto che lunedì avrete tutti su Twitter resa pubblica la mia querela al sig. Alciato e lo perseguirò in tutte le opportune sedi civili e penali. Adesso direi basta davvero nello speculare su vicende personali che nulla c’entrano con il calcio. — Gaetano F. Intrieri (@GFI65) January 11, 2019