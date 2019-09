Milan, Galli è fiducioso: «Credo nel riscatto» – VIDEO

L’ex difensore del Milan Galli commenta l’avvio di stagione dei rossoneri di Giampaolo: «Ma credo nel riscatto» – VIDEO

Filippo Galli crede nel Milan. La sconfitta subita contro il Torino, però, pesa fortemente sullo stato d’animo dei rossoneri, che non hanno ancora scoperto una propria identità sotto la guida di Marco Giampaolo.

Per l’ex difensore, ecco cosa non ha funzionato: «Si deve partire da quanto di buono fatto nel primo tempo. Peccato per le occasioni sbagliate, c’è stata la possibilità di raddoppiare e chiudere la partita. Non è facile mantenere un certo equilibrio dopo tre sconfitte in campionato, ma credo nel riscatto».