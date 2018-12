Il tecnico del Milan Gattuso ha rilasciato qualche simpatico commento nel post partita contro la Spal parlando della Supercoppa e del mercato

Dopo la sofferta vittoria contro la Spal, il Milan di Gattuso sarà atteso il 16 gennaio nella sfida valida per la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Ma la sfida in Arabia Saudita contro i bianconeri arriverà dopo 15 giorni di pausa, e il tecnico rossonero non ha nessuna intenzione di far trovare i suoi impreparati. Ecco perché ieri, ha raccontato un curioso siparietto alla consegna dei “regali di natale”. Queste le sue parole: «Gli ho dato una busta. Pensavano che ci fossero dei soldi, invece c’erano dentro un cardio, un elastico. I primi giorni riposeranno poi dovranno lavorare sulla forza».

Non solo, nella conferenza stampa post partita ci sono state anche alcune domande di mercato, ma la reazione di Ringhio non è stata delle migliori. Ad un giornalista che gli aveva chiesto quali ruoli fossero da ricercare, ecco la sua risposta: «Ma te l’italiano lo capisci? Leonardo cos’ha detto? Sicuramente un centrocampista, un’attaccante che sappia fare più ruoli. Ma non aspettatevi altro, andate sulla strada che ha detto Leonardo, si può fare poco visti i paletti del Fair Play».