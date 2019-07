Milan, Gazidis sulla Uefa: «Con loro un percorso di quattro anni»

Milan, Gazidis sui rapporti con la Uefa: «Con loro un percorso di quattro anni quando torneremo in Europa»

In casa Milan, il tema del rapporto con la Uefa è sempre di grande attualità. Ed è tonato a parlarle oggi Gazidis a Milanello, subito prima dell’allenamento inaugurale sulla stagione diretto da Giampaolo.

«La prossima volta che l’Uefa ci controllerà sarà quando ci qualificheremo per una competizione europea – le parole di Gazidis -. Si può presupporre che in quella fase si possa avviare uno statement agreement di quattro anni. Il nostro obiettivo è creare fondamentali finanziari virtuosi per dare un senso di fiducia. I nostri obiettivi sono gli stessi della Uefa».