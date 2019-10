Milan, Giampaolo a Le Iene: «Tranquilli, mangerò il panettone»

Milan, Giampaolo a Le Iene non si scompone: «Tranquilli, mangerò il panettone. E da bambino ero pure interista…»

Giampaolo non si scompone. Nemmeno di fronte a Le Iene, che sono riuscite ad intervistare il tecnico del Milan al centro di giornate decisamente infuocate. «Dobbiamo trovare una soluzione a questa crisi. Andarsene? Mai. Chi va via, vuol dire che si arrende. Piatek? Chi fa gol non si dimentica come si fa: capita, sono cicli, periodi un po’ così».

Poi sui suoi metodi e sulla sua posizione. «Lavoriamo per fare bene e trovare una soluzione. Sono qui dalle 8, dite che lavoro molto e male, eh? Arrivare al panettone? Lavoriamo per mangiare anche quello. Gli obiettivi devono essere sempre massimi. Il Milan è al di sopra degli interessi individuali».