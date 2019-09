Milan, Giampaolo a rischio? Mazzarri dice la sua – VIDEO

Milan, la panchina di Giampaolo adesso sembra traballante. Mazzarri dice la sua sulla posizione del tecnico rossonero

La rimonta del Torino contro il Milan ha messo Marco Giampaolo in una posizione non comoda. La sua panchina, a causa dei risultati non troppo positivi, sembra adesso leggermente traballante.

Proprio dopo il match di ieri sera il tecnico granata, Walter Mazzarri, ha detto la sua sulla posizione del collega: «Ci vuole tempo. Il calcio non è una cosa semplice: quando avrà avuto tempo di trasmettere le sue idee, si vedrà. Ci può stare che all’inizio di un percorso ci possano essere delle difficoltà».