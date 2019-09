Milan, Giampaolo a Verona alla ricerca dei gol di Piatek

Milan, si va in scena a Verona. In ancora tanti dubbi Giampaolo va alla ricerca dei gol di Piatek per sbancare il Bentegodi

Il Milan è ancora alla ricerca di una propria identità. I nuovi, sottolinea La Gazzetta dello Sport, non appaiono ancora pronti nonostante facciano passi in avanti importanti. Per tale ragione Marco Giampaolo vuole affidarsi ai gol del suo attaccante.

Sono quelli di Piatek, a secco in tutto il pre campionato e nelle prime due giornate complica una fortuna non limpidissima (vedasi il gol-non gol col Brescia). A Verona per sbloccarsi personalmente e aiutare la sua squadra a cogliere i tre punti.