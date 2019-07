Milan, Giampaolo e Conti in conferenza pre ICC. Le loro parole

Milan, si avvicina la prima sfida di ICC contro il Bayern Monaco. In vista della gara Giampaolo e Conti hanno parlato in conferenza

A poche ore dalla sfida contro il Bayern Monaco in International Champions Cup, Marco Giampaolo e Andrea Conti hanno parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico e del difensore del Milan:

GIAMPAOLO: «È un impegno di alto livello, lavoriamo insieme da dieci giorni e mi aspetto di vedere le cose che abbiamo provato. Sono fiducioso perché la squadra sta lavorando molto bene. Queste sono partite che ci permetteranno di verificare i progressi di volta in volta. Al netto della condizione fisica e di tutte le problematiche relative alle condizioni domani si gioca a calcio. Di strada da fare ne abbiamo tanta ma domani non baderò al risultato ma a verificare la filosofia e l’identità che stiamo dando al nostro gioco».

CONTI: «Stiamo lavorando tanto e bene, in questo periodo siamo come terzini concentrati sulla fase difensiva cosa di cui avevamo bisogno. Dal mio punto di vista ci sarà sempre la massima disponibilità e il lavoro duro. Stiamo lavorando tanto di gruppo, anche l’anno scorso si diceva che fosse il mio anno e invece è andata male. Non penso più a queste cose ma solo a lavorare e a farmi trovare pronto».