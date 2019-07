Milan, Giampaolo post Benfica: «Contento del lavoro che stiamo facendo»

Milan, Giampaolo in conferenza post Benfica: «La squadra mi è piaciuta, i giocatori sono di livello alto e dobbiamo integrare gli altri»

Il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta col Benfica. Le sue parole:

«Il risultato non mi dice nulla, non certifica l’atteggiamento avuto dalla squadra. Vincere o perdere 1-0 o 2-0 perseguendo una strada diversa sarebbe una sconfitta, questa non è una sconfitta. La squadra mi è piaciuta, ha tentato di dominare il gioco, ha fatto ciò che ho chiesto ai ragazzi in questi giorni. Dispongo di una buona qualità, abbiamo fatto meglio le due fasi rispetto alla scorsa partita, sono contento e mi piace come la squadra sta potando avanti il lavoro. C’è da lavorare e recuperare i giocatori, integrare quelli che sono in vacanza. Rispetto alle mie previsioni la squadra è più avanti perché sono giocatori di un livello alto».