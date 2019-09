Milan, Giampaolo: «Vittoria col Verona importante. Piatek lottatore»

Marco Giampaolo strappa i tre punti al Verona: ecco le dichiarazioni al termine della partita del tecnico del Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Verona Milan, Marco Giampaolo ha analizzato la vittoria conquistata sul campo degli scaligeri. Ecco le dichiarazioni.

VITTORIA CONTRO IL VERONA – «Dobbiamo migliorare su tanti aspetti, lo so e non scappo da queste considerazioni. Non nascondo la polvere sotto al tappeto, faccio presente queste cose alla squadra, ma la vittoria di oggi è importante».

CERTEZZE DEL MILAN – «Tutta la squadra mi dà certezze. Deve acquisire ancora una buona maturità tattica: ci sono giocatori di qualità che devo mettere dentro il sistema, ma sono fiducioso per il futuro. Devo mettere le individualità a disposizione del collettivo».

ESULTANZA PIATEK – «Non mi è sembrato di vedere un’esultanza polemica. Si è dato da fare, ha lottato. È un ragazzo che non fa casino».