Milan, gli auguri dei rossoneri a Galliani e Barbara Berlusconi – FOTO

Il Milan coglie l’occasione per augurare un buon compleanno a due volti importanti della dirigenza del passato: Barbara Berlusconi, figlia dell’ex patron Silvio, e Adriano Galliani.

Ecco gli auguri del club:

One of the masterminds behind the Rossoneri golden age turns 75 today. Happy Birthday, Adriano Galliani 🏆

Uno dei più importanti artefici della gloriosa storia rossonera oggi compie 75 anni: tanti auguri Adriano Galliani 🏆#ForzaMilan #HBD pic.twitter.com/k5u6WcZ91M

— AC Milan (@acmilan) July 30, 2019