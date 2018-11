Higuain si presenterà personalmente di fronte ai giudici della Corte d’Appello di Roma. La speranza è quella di esserci contro il Parma

Gonzalo Higuain presenzierà domani alla Corte d’Appello Federale per sperare in una riduzione della squalifica. L’attaccante del Milan andrà di persona di fronte ai giudici dopo la richiesta da parte della società rossonera di diminuire la squalifica ad una giornata. L’arbitro Mazzoleni lo aveva espulso durante Milan-Juventus per le reiterate e vistose proteste dopo il presunto fallo ai danni di Benatia. Higuain vorrebbe esserci per la sfida casalinga contro il Parma, ma difficilmente la sentenza sarà positiva per l’argentino: è molto probabile la conferma delle iniziali due giornate di squalifica. La Corte, comunque, si pronuncerà in tarda mattinata.