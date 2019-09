Milan, i consigli di Bierhoff: «Serve pazienza. Credo in Maldini e Boban»

Milan, l’ex attaccante Bierhoff prova a dare qualche consiglio in vista della ripresa: «Piatek deve sbloccarsi psicologicamente»

L’ex attaccante del Milan, Oliver Bierhoff, è stato intervistato da Sport Mediaset. Il tedesco ha detto la sua sull’attuale squadra rossonera:

«Serve pazienza. Anche se hai giocatori interessanti, devi dargli tempo di crescere. La Champions deve essere un obiettivo ma devi guardare anche le altre squadre che hanno giocatori più esperti. Credo in Maldini e Boban. Piatek? Attaccanti come lui devono sbloccarsi psicologicamente, senza cercare il motivo per il quale non segni».