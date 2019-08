Milan, i convocati per il Manchester United: spunta André Silva

Il Milan è atteso a Cardiff per la sfida valida per l’ICC 2019 contro il Manchester United.

Intanto, il profilo Twitter dei rossoneri ha pubblicato la lista dei convocati per il match coi Red Devils, tra cui figura anche André Silva. Il portoghese resta comunque sul mercato.

📋 Squad list 📋

22 Rossoneri travel to Cardiff for our #ICC2019 showdown 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

I convocati per la sfida con il @ManUtd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#FollowTheFlames pic.twitter.com/XIjuLs4ejZ

— AC Milan (@acmilan) August 2, 2019