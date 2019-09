Milan, i nuovi crescono: Rebic e Leao vogliono una maglia da titolare

Rafael Leao in gol, Rebic assist, Theo Hernandez pronto al rientro: Giampaolo ha i cambi pronti per svoltare e vincere

La sosta per le Nazionali ha fatto benissimo agli ultimi arrivati a casa Milan. Su tutti Rafael Leao, unico ad andare a segno, e Ante Rebic titolare in entrambe le gare con la Croazia e autore di un assist per Perisic nel match vinto 4-0 contro la Slovacchia.

Difficile, tuttavia, immaginare una maglia da titolare per loro due nella trasferta di Verona. Il croato arriverà al match del Bentegodi con appena 3 allenamenti nelle gambe, Per quanto riguarda il giovane portoghese potrebbe vedere aumentare il proprio minutaggio rispetto alla gara di Udine della prima giornata, quando entrò in campo ad un quarto d’ora dal termine. Giampaolo conta di averli entrambi pronti per il Derby del 21 settembre.