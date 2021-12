Milan, Ibrahimovic e un 2022 da protagonista: due obiettivi nel mirino

In vista del nuovo anno, Zlatan Ibrahimovic vuole vivere un 2022 da protagonista e ha messo nel mirino due obiettivi

Zlatan Ibrahimovic ha il bisogno costante di nuove sfide e il 2022 arriva in aiuto: ci sono altri primati da battere, altri successi da centrare, anche qualche sconfitta da riscattare. Per presentarsi al meglio al nuovo anno già oggi Ibra sarà a Milanello: è atteso al centro sportivo rossonero insieme agli altri compagni, a mezzogiorno a tavola per il pranzo di squadra. Lo riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport.

Insomma il gigante svedese sta tornando ed è la notizia più importante per Stefano Pioli. Il numero 11 rossonero è a caccia di nuovi obiettivi: scudetto (potrebbe diventare il giocatore più anziano a vincerlo) e rinnovo di contratto. Zlatan inoltre è al dodicesimo posto con 91 gol realizzati in rossonero a 11 reti dal decimo occupato da Pierino Prati (102).

