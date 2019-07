Milan, pazza idea Modric: dialoghi aperti con l’agente

Pazza idea in casa Milan. I rossoneri guardano (ancora) al Real Madrid, questa volta per il pallone d’oro Modric

Oggi, a Milano, si è visto Vlado Lemic, agente tra gli altri di Luka Modric. Il procuratore è stato avvisato a Casa Milan, dove ha avuto un confronto con la dirigenza. Le parti hanno discusso, come spiega Gianluca Di Marzio, del centrocampista.

Il talento del Real Madrid piace molto in casa rossonera, e qualora ci fosse la possibilità di prenderlo, il Milan si farebbe trovare pronto. Questo sarebbe infatti il miglior momento per provare a prendere il pallone d’oro, perché i blancos non si opporrebbero, anche a causa del suo alto ingaggio. Resta da capire quale sia la volontà del croato.