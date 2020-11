Milan, il “nuovo” Bennacer compie un anno

Ismael Bennacer compie un anno di Milan. L’algerino ha avuto qualche problema di inserimento, a causa delle scelte di Giampaolo

«Il nuovo Bennacer compie un anno» – è questo il titolo dell’edizione odierna di Tuttosport. Nella scorsa stagione, i primi due mesi al Milan sono stati parecchio difficili per l’algerino, perché l’ex tecnico Marco Giampaolo gli preferiva l’esperienza e l’affidabilità di Lucas Biglia.

La clausola di 50 milioni valida per l’estero pareva un’esagerazione, ma ora con un rendimento proficuo e costante ha dimostrato di valere quei soldi e per Tonali non può che essere un grande esempio di crescita.