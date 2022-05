Milan, il paragone di Albertini: «Tonali mi ricorda Conte»

L’ex centrocampista del Milan Albertini ha parlato di Tonali paragonandolo ad Antonio Conte

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Sandro Tonali.

A CHI SOMIGLIA TONALI – «A me ricorda molto Antonio Conte. Un centrocampista di inserimento, che sa giocare per la squadra ma che ha caratteristiche individuali importanti, un trascinatore».

VALORE TONALI – «Oggi come oggi non ha prezzo, anzitutto perché non è sul mercato e poi perché la stagione non è ancora finita. Se dovesse vincere lo scudetto, i parametri potrebbero cambiare e il suo valore potrebbe anche superare i 50 milioni».

