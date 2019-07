Milan, incontro terminato con la Fiorentina per Veretout e Pezzella

Daniele Pradè e Joe Barone a Casa Milan per incontrare i dirigenti del club rossonero: sul piatto Veretout e Pezzella

Il Milan ha incontrato la Fiorentina per parlare di Jordan Veretout. Il centrocampista è uno degli obiettivi del club rossonero per la prossima stagione ma nelle prossime ore andrà in scena anche un summit con la Roma.

Fiorentina e Milan hanno anche di German Pezzella, altro obiettivo del Milan. In questi minuti, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, sono arrivati a Casa Milan Daniele Pradè e Joe Barone.