Milan-Inter, è derby al “contrario” anche per Rebic e Sensi

I due giocatori sono pronti a sfidarsi a San Siro

Tra poco più di 24 ore sarà derby. Milan e Inter si sfideranno a San Siro in un match che si preannuncia essere scoppiettante. Sarà una gara particolare anche per Rebic e Sensi. Si perchè i due indossano rispettivamente le maglie di Milan e Inter ma poteva in realtà essere tutto il contrario.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti Rebic è stato l’acquisto last minute dei rossoneri, fino al 31 agosto il giocatore era nelle mani dell’Inter che poi ha mollato quando Politano, in uscita, è rimasta a Milano. Stesso discorso per Sensi, molto prima dei neroazzurri il calciatore era stato fermato dal Milan che però aveva considerato troppi 33 milioni.