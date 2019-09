Milan Inter, meno uno: il dato che accomuna Giampaolo e Conte nei derby

Milan Inter, meno uno alla stracittadina di Milano: ecco il dato che accomuna Giampaolo e Conte nei precedenti derby

Giampaolo e Conte non perdono mai. Con questo lusinghiero ruolino, dunque, i neo tecnici rispettivamente di Milan ed Inter si presentano al derby della Madonnina di domani sera a San Siro.

I due allenatori, infatti, non sono mai caduti nelle stracittadine a cui hanno preso parte dalla panchina in Italia. Per Giampaolo 4 vittorie e 2 pareggi a Genova con la Samp, per Conte 4 vittorie a Torino con la Juve.