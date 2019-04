Milan e Inter lavorano al progetto nuovo stadio. Si va verso l’addio a San Siro e la costruzione di un nuovo impianto

Milan e Inter vanno avanti a braccetto per il progetto che riguarda il nuovo stadio delle due milanesi. Il dossier è pronto e, come riferisce il Corriere della Sera, sarà presentato al Comune di Milano nelle prossime settimane, a inizio maggio. I due club hanno ormai deciso di lasciare San Siro e secondo il dossier ci vorranno 6 anni per il completamento dei lavori, 3 per avere uno stadio pronto per le partite. Inoltre, il nuovo impianto, avrà circa 20mila spettatori in meno rispetto al Meazza: prevista infatti una capienza di 55-60mila spettatori.