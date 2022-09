Milan Inter, le probabili formazioni del derby

Alle ore 18 andrà in scena il derby di Milan tra Milan e Inter: le probabili scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore rossonero dovrebbe far giocare l’undici tipo. Difesa confermata con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo. In mediana Tonali con Bennacer, mentre davanti a loro agiranno Messias, De Ketelaere e Leao con unica punta Giroud. Pochi dubbi anche per Inzaghi che dopo aver recuperato Bastoni e Brozovic potrebbe farli giocare dall’inizio. A sinistra più Darmian che Gosens.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, De Ketelaere, Leao, Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar, Chalanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries, Darmian, Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi