Milan, la carica dei nuovi: dopo Hernandez è il turno di Leo e Bennacer

Milan, Pioli attinge dagli ultimi arrivati. Hernandez si è già rivelato decisivo, adesso tocca dire la loro a Leao e Bennacer

Il primo sorriso targato Stefano Pioli è arrivato domenica a Parma, grazie a Theo Hernandez. Il terzino, tra gli ultimi arrivati in casa Milan, ha regalato tre punti con una zampata preziosissima.

TuttoSport sottolinea che, adesso, il tecnico si attende un nuovo aiuto dagli altri calciatori giunti in estate all’ombra della Madonnina, come Leao e Bennacer. L’algerino cerca la forma della Coppa d’Africa, il portoghese proverà a sfruttare il momento no di Piatek.