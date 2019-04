Milan-Lazio highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 32ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Lazio highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 32° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i rossoneri di Gennaro Gattuso affrontano la squadra guidata da Simone Inzaghi. Milan quarto in classifica con 52 punti e reduce dalla sconfitta in casa della Juventus; Lazio settima con 49 (e una partita da recuperare), proveniente dal pareggio interno col Sassuolo. Le due compagini si sono affrontate già due volte nel corso della stagione: nella gara d’andata in campionato (1-1 all’Olimpico) e, sempre a Roma, nella semifinale d’andata di Coppa Italia (0-0). Stasera, ancora Milan contro Lazio, in uno scontro diretto cruciale per la corsa al quarto posto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 34′ st Kessié realizza il rigore assegnato ai rossoneri per fallo di Durmisi su Musacchio. L’ivoriano è freddissimo dagli 11 metri e batte Strakosha.