Milan, le cessioni per sbloccare il mercato: i nomi in uscita

Per sbloccare il mercato in entrata del Milan serve cedere alcuni pezzi pregiati della rosa: un nome su tutti, Frank Kessiè

Vendere per comprare. Questo la regola che regna sovrana in casa Milan. Bisogna sbloccare il mercato in entrata e per farlo serve incassare contante fresco dalle cessioni di alcuni pezzi pregiati della rosa.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il primo partente potrebbe essere Franck Kessie. Nell’estate 2017 è stato pagato caro all’Atalanta, 28 milioni, ma può essere rivenduto almeno alle stesse cifre. Un altro nome di cui Giampaolo può fare a meno è Lucas Biglia. Infine c’è da valutare la posizione di Hakan Calhanoglu: il turco viene considerato un ottimo calciatore, ma è un esterno che rischia di essere poco funzionale al gioco di Giampaolo. L’eventuale prezzo è superiore ai 20 milioni di euro.