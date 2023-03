Milan-Leao, in settimana nuovo confronto con gli agenti

Nelle ultime settimane non è il solito Leao quello che scende in campo con il Milan, tanti i dubbi sul suo futuro

Il rinnovo sembra ancora una chimera e in settimana potrebbe esserci un nuovo confronto con i suoi agenti per cercare di avvicinarsi alla firma. Intanto il portoghese vola dalla famiglia per stare tranquillo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.