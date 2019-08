Milan, Leao parte insieme ai compagni: destinazione Cardiff

Rafael Leao a Malpensa: il giocatore si unisce ai rossoneri, niente ritorno in Portogallo per il nuovo acquisto del Milan

Doveva rientrare in Portogallo, ma andrà a Cardiff: Rafael Leao ha raggiunto i compagni a Malpensa.

L’attaccante lusitano prenderà parte alla spedizione rossonera in Galles, dove il club affronterà il Manchester United (impegno valido per l’ICC). Leao non potrà scendere in campo: andrà in tribuna, dal momento che non compare nell’elenco dei convocati di Giampaolo per la sfida.