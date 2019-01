Leonardo ha annunciato in conferenza stampa che Paquetà sarà disponibile contro la Juventus in Supercoppa

Leonardo ha parlato in conferenza stampa di presentazione di Paquetà al Milan. Nel corso della conferenza, il direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan ha annunciato che Paquetà sarà a disposizione contro la Juve in Supercoppa, ma non solo. Ecco le sue parole: «L’amore per Paquetà com’è nato? Thiago Silva e Pato giocavano già ad un alto livello come lui. La sua storia è all’inizio, ma arriva da una squadra che per poco non vinceva il campionato brasiliano. Bisogna migliorare le sue qualità, ma ha un margine di crescita importante. Un punto iniziale della sua storia, nonostante col Flamengo abbia già giocato ad alti livelli. Che ruolo può ricoprire Paquetà? Abbiamo pensato a lui come un gran giocatore. Può giocare in diversi ruoli, da mezzala e mezza punta. Ha un’ottima mentalità, ma deve ambientarsi al nostro calcio. Ha tutto per poter riuscire a fare il meglio da noi».

«35 milioni per Paquetà non è un rischio? Non c’è alcun rischio. Riponiamo una gran fiducia nei suoi confronti. E’ un investimento importante, ma lui fa parte di un mercato imponente, anche se sappiamo che ci son diversi paletti per il Fair Play Finanziario. E’ un calciatore giocare che ha già dimostrato il suo valore. Siamo fiduciosi. Operazioni alla Paquetà anche prossimamente? Noi vogliamo un Milan proposito a prescindere dagli interpreti. Non prendiamo solo brasiliani, è solo una coincidenza il fatto che lo sia. Al Milan non nascondiamo che ci piaccia la linea dei brasiliani e della loro propositività, ma non abbiamo preso Paquetà solo perché io son brasiliano o per altri motivi. Paquetà in Supercoppa? E’ a disposizione già da domenica. Ha già fatto 10 giorni con noi, c’è una Coppa Italia prima e sarà a disposizione come tutti gli altri. E’ già venuto a dicembre per ambientarsi».